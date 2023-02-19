Миллер: «Газпром» видит на азиатском рынке большие перспективы для газа из России
- РИА Новости
Миллер назвал азиатский рынок самым динамичным на данный момент.
«Объёмы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» идёт вперёд, несмотря на оказываемое давление извне и недобросовестную конкуренцию.
Также Владимир Путин рассказал, что разведанные запасы «Газпрома» являются астрономическими для любой страны.