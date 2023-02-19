Миллер: «Газпром» видит на азиатском рынке большие перспективы для газа из России

Компания «Газпром» видит на рынке Азии большие перспективы для газа из России, заявил глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Миллер назвал азиатский рынок самым динамичным на данный момент.

«Объёмы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» идёт вперёд, несмотря на оказываемое давление извне и недобросовестную конкуренцию.

Также Владимир Путин рассказал, что разведанные запасы «Газпрома» являются астрономическими для любой страны.