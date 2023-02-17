Путин: «Газпром» идёт вперёд, несмотря на давление извне и недобросовестную конкуренцию

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания «Газпром» идёт вперёд, несмотря на оказываемое давление извне и недобросовестную конкуренцию.

Об этом российский лидер сказал, поздравляя работников «Газпрома» с 30-летием.

Глава государства подчеркнул, что «Газпром» в ходе своей работы показывает высокий уровень ответственности, эффективности и устойчивости.

«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идёт вперёд», — констатировал Путин.

Также Владимир Путин рассказал, что разведанные запасы «Газпрома» являются астрономическими для любой страны.