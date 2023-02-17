Венгерская компания MOL протестировала на своём НПЗ арабскую нефть вместо российской

Венгерская нефтегазовая компания MOL провела пробный прогон арабской нефти Arab Light вместо российской на заводе своей дочерней компании в Словакии.

Об этом говорится в отчёте компании.

«Пробный прогон нефти марки Arab Light был успешно проведён на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft», — говорится в релизе.

В компании отметили, что на данном НПЗ завершены все работы, направленные на увеличение приёма нероссийской нефти.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна сделает всё, чтобы в десятом пакете санкций против России не было ограничений поставок нефти по «Дружбе».