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Экономист Канев призвал «Булгаргаз» не выплачивать России неустойку по газовому контракту

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Экономист Евгений Канев заявил, что болгарская газовая компания «Булгаргаз» может отказаться от выплаты России неустойки по газовому контракту.
Экономист Канев призвал «Булгаргаз» не выплачивать России неустойку по газовому контракту
  • РИА Новости

По словам Канева, «Газпром» якобы не выполнил обязательств, что даёт право Софии потребовать выплаты неустойки от Москвы.

Он пояснил, что Болгария не может оценить, приобретала она газ по завышенным ценам или нет, — для этого нужно знать цену на тот момент в рублях и предполагаемые операции с российской валютой с учётом двух посредников в виде биржи и банка.

В октябре техническое правительство Болгарии приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.

В Болгарии в первый день нового года подорожал природный газ с €73 до €92.

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