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Предприятие Москвы обеспечит выпуск кузовных деталей для китайских кроссоверов

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Столичное предприятие наладит выпуск кузовных деталей для кроссоверов китайского бренда Haval — F7 и Jolion.
Предприятие Москвы обеспечит выпуск кузовных деталей для китайских кроссоверов
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что такое соглашение подписали московский завод по производству автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Согласно документу, ААТ обязуется обеспечить заказчиков 106 разными комплектующими для кузова известных зарубежных машин.

«Ежегодный объём производства составит от 5 млн до 6,5 млн деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50% уже в 2023 году», — отметил вице-мэр.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

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