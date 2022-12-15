Отбор газа из ПХГ Европы 13 декабря стал рекордным для этой даты за всю историю

Отбор газа из подземных хранилищ Европы 13 декабря стал рекордным для этой даты за всю историю. Рекорды зафиксированы в Германии, Франции и Чехии, всего в этот день было отобрано 738 млн куб. м.

Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для 13 декабря зафиксированы в Германии (250,1 млн куб. м) и Франции (117,6 млн куб. м), которые входят в пятёрку крупнейших европейских «хранителей газа», а также в Чехии (36,5 млн куб. м)», — говорится в пресс-релизе.

Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы.

Это связано с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка, пояснил «Газпром».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок.