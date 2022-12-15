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Отбор газа из ПХГ Европы 13 декабря стал рекордным для этой даты за всю историю

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Отбор газа из подземных хранилищ Европы 13 декабря стал рекордным для этой даты за всю историю. Рекорды зафиксированы в Германии, Франции и Чехии, всего в этот день было отобрано 738 млн куб. м.
Отбор газа из ПХГ Европы 13 декабря стал рекордным для этой даты за всю историю
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для 13 декабря зафиксированы в Германии (250,1 млн куб. м) и Франции (117,6 млн куб. м), которые входят в пятёрку крупнейших европейских «хранителей газа», а также в Чехии (36,5 млн куб. м)», — говорится в пресс-релизе.

Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы.

Это связано с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка, пояснил «Газпром».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок.

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