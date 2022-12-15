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Курс евро на Мосбирже превысил 69 рублей впервые с 30 мая

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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 69 рублей впервые с 30 мая.
Курс евро на Мосбирже превысил 69 рублей впервые с 30 мая
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 07:59 мск, курс евро увеличивался на 1,31%, до 69,24 рубля.

Курс доллара рос на 1,32 рубля, составив 64,84 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ФАН сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.

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