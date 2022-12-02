Экономист Беляев: курс доллара в ближайшее время радикально меняться не будет

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

Экономист обратил особое внимание на то, что курсы валюты в своём базовом варианте всегда зависят от общего состояния экономики страны.

«Потому что общее состояние экономики страны затем определяет и внешнеторговые позиции, и конъюнктурные позиции… Сейчас экономика России находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации. Никакой катастрофы нет. Американская экономика (хоть там и были кризисные явления и находится она не в очень хорошем положении) тем не менее в устойчивом состоянии. Всё это указывает на то, что курс рубля по отношению к доллару или же доллара по отношению к рублю радикально измениться никак не может», — рассказал собеседник RT.

По его мнению, «якорным» значением курса будет цифра в 61 рубль за доллар.

«Конечно, под влиянием каких-то конъюнктурных и информационных вбросов он может отклоняться. Но если колебания и будут, то не больше чем на рубль в ту или иную сторону… Никаких радикальных изменений на неделе не предвидится. И я думаю, что до конца года тоже», — заключил Беляев.

Ранее в пресс-службе ЦБ России сообщили, что доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась с 79% в начале текущего года почти до 50%.