Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась почти до 50%

Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась с 79% в начале текущего года почти до 50%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

В обзоре регулятора отмечается, что для платежей в альтернативных валютах нужно создать определённую инфраструктуру.

«Сейчас такая инфраструктура выстраивается. В частности, уже около 50% платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Центробанк России продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными иностранными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года.