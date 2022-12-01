Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась почти до 50%

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Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась с 79% в начале текущего года почти до 50%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась почти до 50%
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

В обзоре регулятора отмечается, что для платежей в альтернативных валютах нужно создать определённую инфраструктуру.

«Сейчас такая инфраструктура выстраивается. В частности, уже около 50% платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Центробанк России продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными иностранными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года.

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