Доля евро и доллара во внешних платежах России снизилась почти до 50%
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В обзоре регулятора отмечается, что для платежей в альтернативных валютах нужно создать определённую инфраструктуру.
«Сейчас такая инфраструктура выстраивается. В частности, уже около 50% платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Центробанк России продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными иностранными ценными бумагами до 1 апреля 2023 года.