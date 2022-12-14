Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 18:00 мск курс доллара расчётами на завтра увеличивался на 1,17 рубля, до 64,02 рубля.

Курс евро рос на 1,04 рубля, составив 68,08 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ФАН сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.