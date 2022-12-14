Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 13 октября
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 18:00 мск курс доллара расчётами на завтра увеличивался на 1,17 рубля, до 64,02 рубля.
Курс евро рос на 1,04 рубля, составив 68,08 рубля.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ФАН сделала прогноз относительно поведения доллара и евро в начале декабря.