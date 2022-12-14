«Росэнергоатом»: Россия и МАГАТЭ могут обсуждать только безопасную эксплуатацию ЗАЭС

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут обсуждать только вопросы безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Мы можем говорить о гарантиях, связанных с ядерной безопасностью, это нормально, но эти гарантии даются в контексте эксплуатации Запорожской атомной станции. И МАГАТЭ, собственно, — организация про ядерную безопасность. Такого рода консультации, встречи, переговоры вполне нормальны», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Карчаа пояснил, что все вопросы, которые находятся вне компетенции России, необходимо обсуждать с киевскими властями.

10 декабря Международное агентство по атомной энергии провело четвёртую ротацию экспертов на ЗАЭС.

Также МАГАТЭ заявило, что обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС.