«Росэнергоатом»: Россия и МАГАТЭ могут обсуждать только безопасную эксплуатацию ЗАЭС
- РИА Новости
«Мы можем говорить о гарантиях, связанных с ядерной безопасностью, это нормально, но эти гарантии даются в контексте эксплуатации Запорожской атомной станции. И МАГАТЭ, собственно, — организация про ядерную безопасность. Такого рода консультации, встречи, переговоры вполне нормальны», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Карчаа пояснил, что все вопросы, которые находятся вне компетенции России, необходимо обсуждать с киевскими властями.
10 декабря Международное агентство по атомной энергии провело четвёртую ротацию экспертов на ЗАЭС.
Также МАГАТЭ заявило, что обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС.