Кабмин России поручил внести 5 млрд рублей в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году

Правительство России поручило внести 5 млрд рублей дополнительного капитала в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году.

РИА Новости

© Мария Девахина

Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Предоставить в 2022 году акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк» бюджетные инвестиции из федерального бюджета... в уставной капитал указанного акционерного общества в размере 5 млрд рублей», — говорится в документе. Ранее правительство России выделило свыше 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей.