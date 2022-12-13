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Кабмин России поручил внести 5 млрд рублей в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году

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Правительство России поручило внести 5 млрд рублей дополнительного капитала в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году.
Кабмин России поручил внести 5 млрд рублей в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить в 2022 году акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк» бюджетные инвестиции из федерального бюджета... в уставной капитал указанного акционерного общества в размере 5 млрд рублей», — говорится в документе.

Ранее правительство России выделило свыше 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей.

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