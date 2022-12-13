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Доцент Сафонова прокомментировала ситуацию с мировыми поставками газа

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Доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова рассказала о ситуации с поставками газа в мире.
Доцент Сафонова прокомментировала ситуацию с мировыми поставками газа
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«В настоящее время происходит глобальный разворот поставок российских энергоносителей в дружественные страны, а страны ЕС за счёт ввода в действие санкционного пакета, по сути, лишили себя роли главного распределительного хаба российских углеводородов», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, в течение 2022 года наблюдается отсутствие единой позиции стран ЕС в отношении условий санкционного пакета.

«Поскольку Еврокомиссией допускаются возможности ослабления и исключения стран из принятых санкций, не исключено, что состоятся переговоры о возобновлении поставок российского трубопроводного газа», — добавила Сафонова.

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что СПГ не имеет жёсткой привязки.

«Это товар более гибкий. При наличии трубы вы привязаны к конкретному покупателю. А сжиженный газ, как нефть — танкер отправили, а он по дороге может ещё десять раз быть перепродан разным покупателям», — пояснил он.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, какие могут быть перспективы ситуации с СПГ в Германии.

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