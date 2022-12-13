Специалист Белогорьев рассказал о перспективах ситуации с СПГ в Германии

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, какие могут быть перспективы ситуации с СПГ в Германии.

«Если говорить о перспективах ФРГ в 2023—2024 годах, то необходимо отметить, что существует низкая вероятность значительного увеличения поставок СПГ на единый рынок Евросоюза и Великобритании», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, предложение СПГ в следующем году вырастет несущественно, и в лучшем варианте европейцы смогут сохранить текущие объёмы импорта и нарастить их на 5—10 млрд кубометров, а в 2024 году ситуация с приростом может быть ещё хуже.

«Главным эффектом от создания новой инфраструктуры станет перераспределение поставок — Германия и так получает СПГ, но в регазифицированном виде через терминалы, расположенные во Франции и Великобритании», — уточнил Белогорьев.

Он прогнозирует, что новые СПГ-терминалы в ФРГ не будут заполнены полностью.

«Полное их заполнение произойдёт не ранее чем в 2025 году, когда ожидается резкий прирост производства СПГ в мире», — заключил он.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.