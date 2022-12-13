РЭА Минэнерго России провело расчёты с индийскими партнёрами в рупиях
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Об этом говорится на сайте агентства.
«В рамках упрощения системы расчётов между Россией и Индией в национальных валютах агентство стало одной из первых отечественных компаний, которые провели операции по расчётам за услуги в рупиях с контрагентами в Индии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт об оплате услуг, оказанных индийским аудитором.
В сентябре замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин заявил о падении доли доллара во внешнеторговых контрактах России на 40%.