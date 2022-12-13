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Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о бездейственности санкций в отношении России

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT, что санкции в отношении России не действуют.
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о бездейственности санкций в отношении России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Давайте взглянем на профицит торгового баланса России в сырьевой сфере. Я читал, что в этом году, когда были приняты санкции, профицит России по отношению к Европейскому союзу вырос больше чем в два раза: с $100 млрд до $200 млрд. Это показывает, что санкции не действуют, ведь они также спровоцировали стремительный рост цен, и мы видели, как трейдеры перепродавали нефть в Европу по более высоким ценам через Дубай и Абу-Даби. Так что, глядя на сегодняшний профицит торгового баланса России, я вижу, что санкции не подействовали», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.

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