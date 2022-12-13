Узнать больше

Bloomberg: у России есть шанс вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

Короткая ссылка
У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, пишет Bloomberg.

По сообщениям агенства, для сохранения конкурентоспособности своей химической, пищевой и тяжёлой промышленности, Евросоюзу «понадобится немного дешёвого газа из России».

Отмечается, что на собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований на прошлой неделе, был проведён опрос о восстановлении Россией статуса основного поставщика газа в Евросоюз.

Опрос показал раскол 40% на 40%, остальные участники опроса не определились с решением.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза продолжают закупать у России СПГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить