Bloomberg: у России есть шанс вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, пишет Bloomberg.

По сообщениям агенства, для сохранения конкурентоспособности своей химической, пищевой и тяжёлой промышленности, Евросоюзу «понадобится немного дешёвого газа из России».

Отмечается, что на собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований на прошлой неделе, был проведён опрос о восстановлении Россией статуса основного поставщика газа в Евросоюз.

Опрос показал раскол 40% на 40%, остальные участники опроса не определились с решением.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза продолжают закупать у России СПГ.