Экономист Беляев объяснил возможное возвращение пятирублёвых банкнот в оборот

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление гендиректора Гознака Аркадия Трачука о том, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.

«Металлические монеты стало слишком дорого производить, потому что в состав входят и никель, и медь — металлы, которые стоят достаточно дорого», — объяснил экономист.

По его словам, металлы «сейчас нужны в других сферах экономики, прежде всего в электронике и IT-технологиях».

«Так что это стало просто экономически нецелесообразно. При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги. Ничто не будет объявлено незаконным платёжным средством», — заключил Беляев.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.