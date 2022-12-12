Глава Гознака: пятирублёвые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году

Гендиректор Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям» заявил, что пяти- и десятирублёвые банкноты, возможно, вернутся в оборот в 2023 году.

При этом он уточнил, что «не принято говорить» о том, печатаются ли банкноты в данный момент.

По словам Трачука, существует разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка.

Банкноты низких номиналов в 2023 году могут появиться в большем объёме, отметил он.

В июле зампред Центробанка России Сергей Белов заявил о возможном возобновлении печати банкнот номиналом пять и десять рублей в конце года.