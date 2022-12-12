Глава Гознака: пятирублёвые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году
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При этом он уточнил, что «не принято говорить» о том, печатаются ли банкноты в данный момент.
По словам Трачука, существует разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка.
Банкноты низких номиналов в 2023 году могут появиться в большем объёме, отметил он.
В июле зампред Центробанка России Сергей Белов заявил о возможном возобновлении печати банкнот номиналом пять и десять рублей в конце года.