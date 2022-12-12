19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за будущее финансовой системы мира
«Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее российской и всей мировой финансовой системы», — заявил он.
Фарли отметил, что последствия этой битвы будут широко распространены как внутри России, так и за её пределами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.
Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.