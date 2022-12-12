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19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за будущее финансовой системы мира

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Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее мировой финансовой системы. Такое мнение выразил в статье для американского издания 19FortyFive обозреватель Роберт Фарли.

«Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее российской и всей мировой финансовой системы», — заявил он.

Фарли отметил, что последствия этой битвы будут широко распространены как внутри России, так и за её пределами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.

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