19FortyFive: Россия и Запад начали «титаническую битву» за будущее финансовой системы мира

Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее мировой финансовой системы. Такое мнение выразил в статье для американского издания 19FortyFive обозреватель Роберт Фарли.

«Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее российской и всей мировой финансовой системы», — заявил он.

Фарли отметил, что последствия этой битвы будут широко распространены как внутри России, так и за её пределами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.