ЕАБР готов инвестировать в Белоруссию в 2023 году около $1,5 млрд

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что финансовая структура планирует инвестировать в Белоруссию в 2023 году около $1,5 млрд.

«У нас запланированы инвестиции в Беларуси в размере около $1,5 млрд. Мы надеемся, что эти объёмы будут реализованы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, все объёмы, которые запланировали в отношении Белоруссии на пятилетний период, будут реализованы.

«Белоруссия традиционно сильна своей промышленностью, своей цифровой повесткой, и поэтому проекты в области промышленной кооперации для нас являются наиболее приоритетными. Интересы Беларуси традиционно присутствуют и в России, и в Казахстане, и в Киргизии. Мы видим ряд таких проектов», — добавил Подгузов.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что белорусская сторона начнёт финансировать импортозамещение за счёт кредита России уже в 2022 году.