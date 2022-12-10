«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн кубометров на 10 декабря
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Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 10 декабря», — цитирует его агентство.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.
29 ноября сообщалось, что Молдавия возобновляет реверс газа на Украину.