«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн кубометров на 10 декабря

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,4 млн куб. м по состоянию на 10 декабря. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».

Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 10 декабря», — цитирует его агентство. Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. 29 ноября сообщалось, что Молдавия возобновляет реверс газа на Украину.