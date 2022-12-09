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В строительство завода по производству SIM-карт в Москве инвестируют 200 млрд рублей

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «Исткомпис Рус», начал строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево».
В строительство завода по производству SIM-карт в Москве инвестируют 200 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Инвестор получил все разрешительные документы на строительство, в настоящее время заканчиваются подготовительные работы по закладке нового предприятия, отметил вице-мэр.

«Резидент ОЭЗ намерен вложить в реализацию проекта более 200 млрд рублей, а завершить строительство планируется уже в следующем году», — подытожил Ефимов.

На заводе планируется выпуск традиционных SIM-карт, а также будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию виртуальных карт (eSIM).

Ранее «Известия» сообщали, что в России продали около 7 млн смартфонов в период с июля по сентябрь, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн единиц товара.

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