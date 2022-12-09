Инвестор Сидоров спрогнозировал значение доллара в рамках 61—63 рубля на следующей неделе

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.

«Фундаментально картина следующей недели для рубля ничего не меняет. Даже при снижении нефтяных котировок доллар подорожал незначительно. Однако важным событием для всех мировых рынков на следующей неделе станет очередное заседание ФРС по ставке, где ожидается, что регулятор снова повысит ставку, хотя и на меньший шаг, чем ранее: 0,5 процентных пункта вместо традиционных в этом году 0,75», — пояснил инвестор.

Это, по мнению эксперта, приведёт к укреплению доллара относительно других мировых валют, что может сказаться на российском рубле.

«Также важным фактором будут котировки нефти, однако нет предпосылок к их серьёзному снижению в этом периоде, если не будет новостей, которые к этому приведут, например данных по замедлению ведущих экономик мира», — добавил он.

Как пояснил собеседник RT, вероятнее всего, на неделе 12—16 декабря 2022 года американская валюта будет торговаться в рамках 61—63 рубля за единицу, евро — на уровне около 65—66 рублей.

«В негативном варианте возможен рост курса американской валюты до 64 рублей, евро — до 67 рублей за единицу», — заключил Сидоров.

Ранее аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на цены на нефть.