Аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на цены на нефть

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на нефтяные цены.

По словам эксперта, на следующей неделе ожидается целый ряд важных событий для нефтяного рынка: публикация данных по коммерческим запасам нефти в США, ежемесячный доклад ОПЕК, а также решение ФРС по процентной ставке.

«Последний фактор будет, скорее всего, наиболее значимым для нефтяного рынка, характер направления движения может во многом зависеть от риторики (председателя Федеральной резервной системы США. — RT) Джерома Пауэлла и прогнозов по состоянию экономики США. Чем более «ястребиной» будет риторика, тем больше у цены на нефть будет шансов упасть», — считает Мильчакова.

По её словам, пока «цена «зацепилась» за уровень поддержки в $76 за баррель».

«Если на следующей неделе все перечисленные факторы будут носить негативный характер, цена может упасть как минимум до $74 за баррель, а при очень негативных «сюрпризах», скорее всего, связанных с ожиданиями профицита нефти, может упасть даже до $69 за баррель», — заявила она.

Мильчакова уточнила, что рост цены возможен до $78—79 за баррель, если «указанные риски не наступят и перечисленные выше факторы окажутся нейтральными для рынка».

Ранее генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов рассказал, что огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет.