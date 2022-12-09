Argus: цена на нефть из России с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель

Стоимость российской Urals в среду, 8 декабря, составляла $43,73 за баррель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.

«У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования», — считает аналитик Argus Майкл Кэролан.

По мнению автора статьи, на изменение цены российской нефти больше повлиял уход с европейского рынка, чем введение потолка цен.

В конце ноября стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.