Argus: цена на нефть из России с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.
«У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования», — считает аналитик Argus Майкл Кэролан.
По мнению автора статьи, на изменение цены российской нефти больше повлиял уход с европейского рынка, чем введение потолка цен.
В конце ноября стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель.
Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.