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Bloomberg: цена российской нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель

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Стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель.
Bloomberg: цена российской нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

В статье говорится, что это ниже потолка цен на нефть, который предлагали в Евросоюзе.

Ранее издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.

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