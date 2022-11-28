Bloomberg: цена российской нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

В статье говорится, что это ниже потолка цен на нефть, который предлагали в Евросоюзе.

Ранее издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.