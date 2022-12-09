Замглавы МИД Рябков заявил о намерении США спровоцировать дефолт в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики.

Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мало того, что американцы рейдерски захватили размещённую в банках США часть российских валютных резервов, они ещё пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счёт экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он добавил, что в качестве одного из инструментов используется перекрытие каналов для американских и западных инвестиций.

Ранее Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.