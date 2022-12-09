Узнать больше

Запасы газа в ПХГ Евросоюза опустились ниже 90% из-за похолодания

Короткая ссылка
Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже уровня 90% на фоне прихода зимних температур. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).
Запасы газа в ПХГ Евросоюза опустились ниже 90% из-за похолодания
  • Gettyimages.ru
  • © fmajor

Так, по итогам газовых суток 7 декабря заполненность ПХГ Евросоюза опустилась до 89,93%, пишет РИА Новости.

Аналитики Rystad Energy считают, что температура воздуха продолжит снижаться на текущей неделе, а отбор газа из ПХГ ЕС будет находиться в диапазоне 300—500 млн кубометров в сутки.

Компания Icis ранее сообщила, что европейские страны с начала года существенно нарастили ввоз российского сжиженного природного газа на фоне нефтяного эмбарго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить