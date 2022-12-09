Запасы газа в ПХГ Евросоюза опустились ниже 90% из-за похолодания

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже уровня 90% на фоне прихода зимних температур. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Так, по итогам газовых суток 7 декабря заполненность ПХГ Евросоюза опустилась до 89,93%, пишет РИА Новости.

Аналитики Rystad Energy считают, что температура воздуха продолжит снижаться на текущей неделе, а отбор газа из ПХГ ЕС будет находиться в диапазоне 300—500 млн кубометров в сутки.

Компания Icis ранее сообщила, что европейские страны с начала года существенно нарастили ввоз российского сжиженного природного газа на фоне нефтяного эмбарго.