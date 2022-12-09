Запасы газа в ПХГ Евросоюза опустились ниже 90% из-за похолодания
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Так, по итогам газовых суток 7 декабря заполненность ПХГ Евросоюза опустилась до 89,93%, пишет РИА Новости.
Аналитики Rystad Energy считают, что температура воздуха продолжит снижаться на текущей неделе, а отбор газа из ПХГ ЕС будет находиться в диапазоне 300—500 млн кубометров в сутки.
Компания Icis ранее сообщила, что европейские страны с начала года существенно нарастили ввоз российского сжиженного природного газа на фоне нефтяного эмбарго.