Бывший завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением АвтоВАЗа
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Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге.
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.