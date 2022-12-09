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Бывший завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением АвтоВАЗа

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Бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который принадлежит ФГУП «НАМИ», будет управлять АвтоВАЗ. Производство на предприятии планируется начать в 2023 году.
Бывший завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением АвтоВАЗа
  • Legion-Media
  • © ZUMA Press

Об этом сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге.

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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