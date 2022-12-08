Малый бизнес Удмуртии нарастил экспорт на 6,6% за девять месяцев

Малый и средний бизнес Удмуртии нарастил экспорт на 6,6% за январь — сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«География экспорта — 71 страна. Во многом здесь сыграли роль наши меры поддержки — программа экспортного кешбэка, субсидии на логистику, участие в международных выставках и бизнес-миссиях», — заявил первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

В общей сложности компании республики в 2022 году заключили контракты на сумму $23,3 млн.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.