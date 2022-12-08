Московские предприятия увеличили выпуск одежды более чем в 3,5 раза в этом году
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Об этом пишет kp.ru.
«Производство одежды остаётся в лидерах по темпам роста среди других отраслей промышленности. Предприятия продолжают замещение ушедших зарубежных компаний, расширяют присутствие в розничных точках и осваивают рынки регионов России и стран СНГ», — отметил вице-мэр.
По его словам, объём отгруженной продукции увеличился на 60,7% — до 41,8 млрд рублей за десять месяцев текущего года.
В столице работают более 200 компаний, выпускающих одежду, обувь и нетканые материалы.
Ранее ФАН сообщало, что Международная выставка лёгкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» прошла в Санкт-Петербурге в октябре.