Московские предприятия увеличили выпуск одежды более чем в 3,5 раза в этом году

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва увеличила производство одежды: с января по октябрь 2022 года предприятия города сшили в 3,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет kp.ru.

«Производство одежды остаётся в лидерах по темпам роста среди других отраслей промышленности. Предприятия продолжают замещение ушедших зарубежных компаний, расширяют присутствие в розничных точках и осваивают рынки регионов России и стран СНГ», — отметил вице-мэр.

По его словам, объём отгруженной продукции увеличился на 60,7% — до 41,8 млрд рублей за десять месяцев текущего года.

В столице работают более 200 компаний, выпускающих одежду, обувь и нетканые материалы.

Ранее ФАН сообщало, что Международная выставка лёгкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» прошла в Санкт-Петербурге в октябре.