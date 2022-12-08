РБК: поставки принтеров японской компании Kyocera в Россию возобновились

Японские принтеры Kyocera исключили из списка разрешённых к параллельному импорту товаров, так как производитель возобновил их поставки в Россию, пишет РБК. Компания при этом утверждает, что продаёт остатки техники.

«Минпромторг исключил из списка товаров, разрешённых к ввозу по схеме параллельного импорта (то есть без разрешения правообладателя), японского производителя принтеров Kyocera из-за того, что компания официально возобновила поставки своей техники в Россию», — сообщает издание со ссылкой на представителя Минпромторга.

Как отмечается, техника под японским брендом обнаружена на сайтах DNS, «М.Видео — Эльдорадо» и «Ситилинка».

Как заявил РБК представитель российского офиса Kyocera, компания лишь «дораспродаёт остатки со склада», при этом поставки тонер-картриджей и запчастей для техники в Россию не останавливались.

По информации ФТС, в рамках параллельного импорта с мая 2022 года в Россию ввезено около 2 млн т товаров на сумму $17 млрд.