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РБК: поставки принтеров японской компании Kyocera в Россию возобновились

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Японские принтеры Kyocera исключили из списка разрешённых к параллельному импорту товаров, так как производитель возобновил их поставки в Россию, пишет РБК. Компания при этом утверждает, что продаёт остатки техники.
РБК: поставки принтеров японской компании Kyocera в Россию возобновились
  • globallookpress.com
  • © Stefan Kiefer/imageBROKER.com

«Минпромторг исключил из списка товаров, разрешённых к ввозу по схеме параллельного импорта (то есть без разрешения правообладателя), японского производителя принтеров Kyocera из-за того, что компания официально возобновила поставки своей техники в Россию», — сообщает издание со ссылкой на представителя Минпромторга.

Как отмечается, техника под японским брендом обнаружена на сайтах DNS, «М.Видео — Эльдорадо» и «Ситилинка».

Как заявил РБК представитель российского офиса Kyocera, компания лишь «дораспродаёт остатки со склада», при этом поставки тонер-картриджей и запчастей для техники в Россию не останавливались.

По информации ФТС, в рамках параллельного импорта с мая 2022 года в Россию ввезено около 2 млн т товаров на сумму $17 млрд.

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