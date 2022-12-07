Более 130 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт в 2022 году

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности более 130 компаний Подмосковья заключили с начала года экспортные контракты.

Об этом, как сообщает телеканал «360», рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в этом году более тысячи компаний Московской области воспользовались мерами поддержки.

«При этом 132 предприятия подписали экспортные контракты, а общий объём поддержанного фондом экспорта в отчётном периоде составил 131 миллион долларов», — сообщила зампред.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности является одним из инструментов поддержки экспортёров в Подмосковье и уже на протяжении четырёх лет остаётся лучшим центром поддержки экспорта в стране.

Ранее, как сообщал НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы предоставят инвестору в аренду участок без торгов для развития спортивного кластера в районе Ново-Переделкино в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).