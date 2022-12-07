Минфин России: расходы бюджета на нацпроекты на 1 декабря достигли 2,8 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря 2022 года предварительно составили 2,784 трлн рублей.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря 2022 года составило 2,785 трлн рублей, или 85,1% от плановых бюджетных назначений», — отмечается в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все национальные проекты и государственные программы должны включать в себя меры по внедрению искусственного интеллекта.