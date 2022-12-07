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«Ведомости»: Россия подготовила три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

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Россия прорабатывает три вероятных ответа на введённый странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Ведомости»: Россия подготовила три варианта ответа на введение потолка цен на нефть
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Отмечается, что первая инициатива состоит в полном запрете продажи сырья поддержавшим санкции государствам.

Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, «куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем».

В качестве ещё возможного ответа также разработана мера «индикативной цены», по которой определяется максимальный дисконт Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого сделку не одобрят.

По данным «Ведомостей», пока ни один вариант не получил одобрения.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.

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