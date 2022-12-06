Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2022 и 2023 годы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
Отмечается, что прогноз на 2023 год повышен до 12,34 млн баррелей в день.
19 октября президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и Минэнерго страны уже готово поставить на рынок ещё 15 млн баррелей нефти.