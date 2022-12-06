Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2022 и 2023 годы

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам нынешнего года на 40 тыс. баррелей в день — до 11,87 млн баррелей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

Отмечается, что прогноз на 2023 год повышен до 12,34 млн баррелей в день.

19 октября президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и Минэнерго страны уже готово поставить на рынок ещё 15 млн баррелей нефти.