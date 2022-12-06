«Росатом» обсуждает возможность строительства ещё шести атомных блоков в Индии

Госкорпорация «Росатом» обсуждает возможность строительства ещё шести атомных энергоблоков в Индии, заявил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Николай Спасский.

«Мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии», — приводит РИА Новости слова Спасского на «Примаковских чтениях» в Москве.

Он напомнил, что Россия участвует в строительстве новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» на индийской территории.

30 апреля «Росатом» сообщал, что корпус реактора установлен в проектное положение на третьем энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии.