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«Росатом» обсуждает возможность строительства ещё шести атомных блоков в Индии

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Госкорпорация «Росатом» обсуждает возможность строительства ещё шести атомных энергоблоков в Индии, заявил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Николай Спасский.
«Росатом» обсуждает возможность строительства ещё шести атомных блоков в Индии
  • РИА Новости

«Мы обсуждаем возможность сооружения других шести блоков нового дизайна мощностью по 1200 МВт в другом районе Индии», — приводит РИА Новости слова Спасского на «Примаковских чтениях» в Москве.

Он напомнил, что Россия участвует в строительстве новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» на индийской территории.

30 апреля «Росатом» сообщал, что корпус реактора установлен в проектное положение на третьем энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии.

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