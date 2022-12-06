В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности перехода ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ в принципе невозможен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«А как станция перейдёт под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть речи.