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В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности перехода ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

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Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ в принципе невозможен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности перехода ЗАЭС под контроль МАГАТЭ
  • РИА Новости

«А как станция перейдёт под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть речи.

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