В «Росэнергоатоме» заявили о невозможности перехода ЗАЭС под контроль МАГАТЭ
- РИА Новости
«А как станция перейдёт под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня», — цитирует его РИА Новости.
Карчаа пояснил, что МАГАТЭ не обладает мандатом управлениями атомными станциями.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть речи.