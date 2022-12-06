РИА Новости: Франция впервые с конца зимы нарастила импорт товаров из России
Агентство проанализировало данные национальных статистических ведомств стран ЕС.
Так, рост произошёл впервые с февраля 2022 года, когда показатель составлял €1,8 млрд. Позже Франция в течение пяти месяцев снижала траты на продукцию из России.
Отмечается, что Португалия сильнее всех в августе увеличила импорт товаров из России в месячном выражении — до €79 млрд. Кроме того, выросли покупки товаров из России в месячном выражении у Латвии, Австрии, Испании, Греции и Словакии.
Лидерами по сокращению ввоза российской продукции среди стран Европы стали Словения и Ирландия.
Уточняется, что ФРГ в августе вернула себе звание «главного покупателя российских товаров» после того, как Италия обошла её по данному показателю в июле — импорт из России достиг €2,7 млрд против итальянских €2 млрд.
11 ноября Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что экспорт товаров из Германии в Россию снизился на 53% в сентябре в годовом выражении в связи с введёнными антироссийскими санкциями ЕС.