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Handelsblatt: немецкая RWE подала иск к «Газпрому» на возмещение ущерба

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Немецкая энергетическая компания RWE потребовала от «Газпрома» возмещение ущерба из-за перебоев с поставками природного газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление представителя предприятия.
Handelsblatt: немецкая RWE подала иск к «Газпрому» на возмещение ущерба
  • РИА Новости

Издание отмечает, что российская компания должна быть готовой «к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии».

«Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» за срыв сроков поставки газа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая компания Uniper подаёт в суд на «Газпром экспорт», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из России.

В «Газпром экспорте» заявили, что компания изучает полученное исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать свои интересы в рамках правового поля.

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