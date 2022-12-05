Handelsblatt: немецкая RWE подала иск к «Газпрому» на возмещение ущерба

Немецкая энергетическая компания RWE потребовала от «Газпрома» возмещение ущерба из-за перебоев с поставками природного газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление представителя предприятия.

Издание отмечает, что российская компания должна быть готовой «к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии».

«Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» за срыв сроков поставки газа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая компания Uniper подаёт в суд на «Газпром экспорт», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из России.

В «Газпром экспорте» заявили, что компания изучает полученное исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать свои интересы в рамках правового поля.