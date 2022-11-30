В «Газпром экспорте» прокомментировали исковое заявление по делу с Uniper

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В «Газпром экспорте» сообщили, что компания изучает полученное исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать свои интересы в рамках правового поля.
В «Газпром экспорте» прокомментировали исковое заявление по делу с Uniper
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию.

«Газпром экспорт» подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство», — говорится в заявлении.

В настоящее время юристы компании занимаются изучением иска со стороны Uniper и российская компания твёрдо намерена защищать свои законные интересы в рамках правового поля.

Отдельно в «Газпром экспорт» подчеркнули, что не собираются признавать нарушение контрактов, а также требований немецкой фирмы о возмещении убытков.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Uniper подаёт в суд на «Газпром экспорт», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из России.

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