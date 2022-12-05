Глава Минэкономразвития заявил, что курс рубля отражает реальную ситуацию на рынке валют
- РИА Новости
«Курс сейчас отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, вопросов дедолларизации, вопросов того же импорта, вопросов ожиданий рынка», — приводит РИА Новости его слова.
Решетников добавил, что российская экономика адаптируется к текущему курсу рубля.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, что курс доллара в ближайшее время радикально меняться не будет.