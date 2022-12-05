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Глава Минэкономразвития заявил, что курс рубля отражает реальную ситуацию на рынке валют

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Курс рубля в настоящее время отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, а также процесса дедолларизации. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития заявил, что курс рубля отражает реальную ситуацию на рынке валют
  • РИА Новости

«Курс сейчас отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, вопросов дедолларизации, вопросов того же импорта, вопросов ожиданий рынка», — приводит РИА Новости его слова.

Решетников добавил, что российская экономика адаптируется к текущему курсу рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, что курс доллара в ближайшее время радикально меняться не будет.

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