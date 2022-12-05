Решетников: инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах

Российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах.

Министру задали вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля.

«В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации — когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,04% в годовом выражении.