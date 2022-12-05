Решетников: инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах
- РИА Новости
Министру задали вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля.
«В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации — когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,04% в годовом выражении.