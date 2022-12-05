Узнать больше

Решетников: инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах

Короткая ссылка
Российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах.
Решетников: инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах
  • РИА Новости

Министру задали вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля.

«В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации — когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,04% в годовом выражении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить