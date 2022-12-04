«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 4 декабря
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,6 млн куб. м на 4 декабря», — цитирует его агентство.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.
29 ноября сообщалось, что Молдавия возобновляет реверс газа на Украину.