«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 4 декабря

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м по состоянию на 4 декабря. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».

РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,6 млн куб. м на 4 декабря», — цитирует его агентство. Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. 29 ноября сообщалось, что Молдавия возобновляет реверс газа на Украину.