ЦБ: российские банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул

В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на 45,4 млрд рублей.

«По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», — говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что получил около 750 жалоб и обращений граждан, в основном это были вопросы о порядке предоставления каникул.

Ранее сообщалось, что Центробанк России планирует поддержать доступность кредитования для военнослужащих и их семей.