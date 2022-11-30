Центробанк планирует поддержать доступность кредитования для военных и их семей

Центробанк России планирует поддержать доступность кредитования для военнослужащих и их семей.

«Новые меры, направленные на поддержку банковского сектора... возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заёмщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них», — сказано в документе.

В настоящее время ЦБ готовит соответствующее информационное письмо для банков.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал обсудить расширение системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года.