Центробанк планирует поддержать доступность кредитования для военных и их семей

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Центробанк России планирует поддержать доступность кредитования для военнослужащих и их семей.
Центробанк планирует поддержать доступность кредитования для военных и их семей
  • РИА Новости

«Новые меры, направленные на поддержку банковского сектора... возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заёмщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них», — сказано в документе.

В настоящее время ЦБ готовит соответствующее информационное письмо для банков.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал обсудить расширение системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года.

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