Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались около 2000 раз за два года

Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти 2 тыс. раз за два года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Московский инвестор» позволяет решать вопросы по осуществлению инвестдеятельности в столице, а также направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестклимата города. Мы видим, что популярность сервиса растёт: только в этом году к нему обратились более 740 раз», — отметил Ефимов.

Как напомнили в Департаменте информационных технологий Москвы, для отправки сообщений через сервис нужно зарегистрироваться на инвестиционном портале и авторизоваться там с помощью Mos.ID либо с помощью учётной записи портала поставщиков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области завершился образовательный тренинг «Школа предпринимательства». Его участниками стали 26 человек.