В Bloomberg рост цен на газ в Европе объяснили приходом арктического антициклона

Автор агентства Bloomberg Жозефина Фокуль заявила, что рост цен на газ в Европе вызван приходом арктического антициклона.

Отмечается, что резкое похолодание в декабре может значительно усилить спрос на газ, особенно на СПГ, которым Европа старается заменить российское топливо.

«Долгосрочные прогнозы Maxar Technologies Inc. и Marex указывают на более высокую вероятность более холодных, чем в среднем, условий на большей части континента. Холодный воздух будет дуть из Арктики по крайней мере в первой половине месяца», — указывается в материале.

Предполагается, что и вторая половина месяца может оказаться аномально холодной.

При этом в газе нуждаются и азиатские страны, что создаёт конкуренцию за энергоресурсы и рост цен на них.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.