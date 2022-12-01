«Газпром» сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%

Объёмы экспорта газа в страны дальнего зарубежья сократились в текущем году на 44,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м — на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что газ поставляется согласно подтверждённым заявкам.

Также в «Газпроме» сообщили, что за 11 месяцев 2022 года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.