«Газпром» сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%
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«Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м — на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что газ поставляется согласно подтверждённым заявкам.
Также в «Газпроме» сообщили, что за 11 месяцев 2022 года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.