«Газпром» сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%

Короткая ссылка
Объёмы экспорта газа в страны дальнего зарубежья сократились в текущем году на 44,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Газпром» сообщил о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м — на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что газ поставляется согласно подтверждённым заявкам.

Также в «Газпроме» сообщили, что за 11 месяцев 2022 года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить